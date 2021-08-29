Выплаты на детей привяжут к карте «Мир» с 1 октября 2021 года

Правительство расширило перечень выплат, которые с 1 октября 2021 года будут перечисляться только на карту «Мир».

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Начиная с указанного срока ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка будут переводиться только на эту карту.

При отсутствии карты «Мир» деньги можно получить безналично на банковский счет, который не связан ни с какими картами или с помощью почтового перевода.