В России могут ввести налог на мясо для поддержания экологии

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, что в России может быть введен налог на мясо.

По его словам, постепенно климатическая повестка может повлиять на сферу животноводства уже в обозримом будущем. Такое заявление Песков сделал на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

— Нам казалось, что углеродный налог – это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2, — отметил эксперт.

Песков отметил, что введение дополнительного налогообложения в сельскохозяйственной сфере может стать стимулом для развития новых технологий.

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Образовательный интенсив «Архипелаг 2121» проходит в Великом Новгороде. Участие в нем принимают представители стартапов, вузов, российских регионов и индивидуальные участники.