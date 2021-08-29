Стали известны самые редкие имена новорожденных в 2021 году в Петербурге

В пресс-службе ЗАГС Санкт-Петербург рассказали о самых необычных именах новорожденных детей, зарегистрированных с начала 2021 года.

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Наиболее редкими именами для девочек стали Элла, Жанна, Аксинья, Василиса и Агнесса. Среди мальчиков это Алтай, Густав, Милорад, Тео, Эдвард.

Психолог, руководитель психологического центра Анна Завгороднева считает, что некоторые современные родители воспринимают имена детей как визитную карточку.