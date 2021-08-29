Петербуржец установил мировой рекорд, сдвинув с места многотонное судно – видео

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, что Денис Вовк установил мировой рекорд, сдвинув 274-тонную «Ласточку» почти на пять метров.

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Тогда спортсмен рассказал, что не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем планирует сдвинуть морское судно.

Денис Вовк в специальной упряжке за 1 минуту 25 секунд протащил многотонный гвардейский корвет «Сообразительный» на дистанцию в два метра 28 августа 2021 года в Кронштадте. Сам спортсмен весит 88 килограммов.

Таким образом, Денис Вовк стал единственным в мире легким силачом в перетягивании многотонного транспорта – обычно трек-пул выполняют спортсмены-тяжеловесы (не менее 150 кг) или целая команда атлетов.