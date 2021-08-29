Молодой человек заступился за девушек во Всеволожске – агрессоры ударили его ножом в печень

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, 19-летнего победителя турнира по ММА ударили ножом во Всеволожске, когда он пытался заступиться за девушек.

Канал ссылается на слова очевидцев, которые рассказали, что все произошло около 02:00 в микрорайоне Южный. Двое местных мужчин в возрасте 29 и 32 лет добивались внимания девушек, которые знакомиться не хотели.

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Молодой человек заступился, но получил удар ножом в печень и потерял много крови. На момент подготовки публикации он находится в реанимации. Его оппонентов задержали, но прежде их избили друзья раненного ими молодого человека.