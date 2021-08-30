СКА и Загитова собрали миллион рублей для больницы имени Семашко

Автор: Сергей Агутин
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Благотворительная игра «Вместе победим!» состоялась в Ледовом дворце 29 августа. Спортсмены смогли собрать миллион рублей для больницы имени Семашко.

Семашко
Фото: vk.com/ska

Сотрудники этого медицинского учреждения почти всю пандемию COVID-19 находились на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

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29.08.2021 71

В игре помимо хоккеистов поучаствовали зампредседателя совета директоров, глава штаба СКА Роман Ротенберг, исполнительный директор клуба Андрей Точицкий и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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