Фото: грибники из Ленобласти хвастаются грибами-гигантами

Жители Ленинградской области поделились фотографиями отличного урожая в лесах Лодейнопольского, Ломоносовского, Выборгского, Лужского, Всеволожского, Приозерского и Волховского районов.
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30.07.2021 5156
Августовский лес встречает любителей тихой охоты не только грибами-гигантами, но и ягодами.
Фото: Александр Громов, Алексей Поляков, Алексей Sunchaser, Светлана Никифорова, Дарья Николаева-Репникова, Владислав Алмазов