Фото: грибники из Ленобласти хвастаются грибами-гигантами

Автор: Сергей Агутин
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Жители Ленинградской области поделились фотографиями отличного урожая в лесах Лодейнопольского, Ломоносовского, Выборгского, Лужского, Всеволожского, Приозерского и Волховского районов.

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