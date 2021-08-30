Девушки из Ленобласти заняли 3 место на финальном этапе Первенства России по гандболу

Женская команда Ленобласти выиграла бронзу среди девушек в подгруппе «А».

Первое место ─ у команды из Волгоградской области, второе ─ у девушек из Тольятти.

«В число лучших бомбардиров минувших соревнований вошли две ленинградские спортсменки ─ Алена Германова и Юлия Зюрина. Теперь девушки имеют все шансы войти в сборную России по гандболу. Алена Германова является одной из лучших игроков этого возраста в России», ─ рассказали в комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Девушек тренируют Тамара Кузимина и Татьяна Данилова.

Ранее ФК «Ленинградец» одержал победу в футбольном матче с «Кубанью». Футбольный матч прошел в Рощино. К окончанию основного времени счет оставался 1:0 в пользу ленинградской команды и даже дополнительные 3 минуты не позволили «Кубани» изменить ситуацию.