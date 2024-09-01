20 лет назад, в 2004 году, террористический отряд захватил среднюю школу №1 в Беслане, республика Северная Осетия. В заложниках оказались более тысячи человек. В результате теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей от года до 17 лет. Медицинскую помощь оказали более 800 выжившим. Что происходило в бесланской школе с первого по третье сентября и почему эта трагедия приняла такой масштабный оборот, рассказывает ivbg.ru.

«Казалось, что до трагедии была жизнь, а теперь – лишь её подобие, – делился мыслями один из заложников через несколько лет после трагедии, в который потерял маму и отчима – Состояние, когда не понимаешь, зачем ты остался жив, и постоянно винишь себя в смерти других. Это очень сложно, каждый день, открывая глаза, чувствовать вину и быть не в состоянии что-либо с этим сделать. Здесь никогда не прекратится траур. След его остался навсегда, потому что в каждой второй семье погиб ребёнок».

Как День знаний превратился в трехдневных кровавый парад?

Тем роковым утром, 1 сентября 2004 года, торжественная линейка в честь Дня знаний в бесланской средней общеобразовательной школе №1 внезапно закончилась автоматными выстрелами. Вооруженные террористы из 32 человек под предводительством Руслана Хучбарова загнали большинство участников мероприятия — детей, родителей и преподавательский состав в спортивный зал школы. Его сразу же нашпиговали самодельными взрывными устройствами, подключенными к взрывной цепи. Других заложников поместили в тренажерном зале и душевых.

Для запугивания людей боевики расстреляли несколько человек. Бандиты сразу предупредили пленников, что за смерть одного из их них будет убито 50 человек, а за ранение — 20.

Как нападавшие были вооружены?

На момент захвата школы террористы имели при себе противогазы, аптечки и запас провизии на несколько дней. Военное снаряжение было следующим: около 22 автоматов Калашникова различной модификации, в том числе и с подствольными гранатометами. Также у них имелись пара ручных пулемётов РПК-74, два пулемёта ПКМ, танковый пулемёт Калашникова, несколько ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и гранатомёты РПГ-18 «Муха».

Чего боевики пытались добиться?

День первый — 1 сентября

Изначально никаких требований террористы не выдвигали. В первый день заложникам разрешалось ходить в туалет и пить воду из мусорных вёдер, правда на всех её не хватало. После полудня захватчики передали записку, где пояснили, что в случае штурма взорвут здание школы. Чуть позже они отпустили заложника, который передал письменное послание, гласившее: «Ждите». Во второй половине дня случилось непредвиденное — подорвалась террористка с поясом шахида. В результате этого боевики расстреляли 20 человек. Боясь бунта, они избавились от всех мужчин, устроив массовый расстрел на втором этаже. Трупы скинули из окон во внутренний двор.

Первым условием головорезов стал вызов на переговоры представителей власти: главы Ингушетии Мурата Зязикова, президента Северной Осетии Александра Дзасохова, а также экс-секретаря Совбеза России Владимира Рушайло. По другой информации, третьим лицом, которого желали видеть боевики в стенах школы, являлся директор НИИ медицины катастроф доктор Леонид Рошаль, который прибыл на место происшествия.

День второй — 2 сентября

Во второй день осени террористы позволили бывшему главе Ингушетии Руслану Аушеву войти в здание. Он договорился с головорезами, чтобы те отпустили 26 человек — женщин с малолетними детьми. Боевики в переговорах с экс-президентом выдвинули следующие требования: освободить террористов, принимавших участие в нападении на Назрань в ночь на 22 июня 2024 года, а также вывести федеральные войска с территории Чечни. Согласно многим источникам, последним условием стало предоставление Чечне независимости, но эта информация официально не подтверждалась.

На тот момент прошли уже сутки с момента захвата. Заложники ослабли. Пережитый стресс сказывался на общем состоянии людей. После общения с Аушевым боевики озлобились: перестали давать воду, запрещали спать. Прямо в зале спортзала отодрали от пола доски, организовав таким образом яму для испражнений. Ей позволяли пользоваться по своему усмотрению.

«Призывали к соблюдению дисциплины они нас словами: «Руки зайчиком!». В таком положении руки очень затекали», — рассказывала бывшая заложница, на тот момент ученица девятого класса Агунда Ватаева.

Для утоления жажды захваченные террористами люди были вынуждены пить собственную мочу. Многие не выдерживали и падали в обморок. Среди пленных находились диабетики, что осложняло ситуацию.

Все три дня боевики отказывались от замены детей на взрослых, денежного вознаграждения за освобождение заложников и от передачи людям необходимых лекарств, воды и продуктов.

День третий — развязка

По словам Агунды Ватаевой, которая потеряла маму в тех страшных обстоятельствах, на третий день все заложники мечтали о скорейшем разрешении ситуации. И было уже не важно, чем это обернётся. Главное, чтобы все кончилось. Люди были обессилены от усталости и стресса. А боевики не позволяли даже минутной передышки, угрожая расстрелом потерявшим сознание.

Около часа дня к зданию школы подъехала машина с четырьмя спасателями. Они, согласно договоренности с террористами, должны были забрать трупы с дворовой территории. В этот момент в спортивном зале прогремели два мощных взрыва, которые привели к частичному разрушению здания. Заложники кинулись наружу. Матери, пытаясь спасти детей, выбрасывали их из разбитых окон.

Завидев выбегающих людей, специалисты всех подразделений и местные жители, дежурившие возле школы с первого дня захвата, двинулись в наступление. Боевики, оценив обстановку, начали беспорядочную стрельбу. Террористы целились в спины убегающих заложников. Затем начали отходить, прикрываясь попавшими под руку детьми. Так они переместились вместе с оставшимися пленниками в актовый зал и столовую. Из уже оттуда продолжили отстреливать сбежавших. Тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, боевики добивали автоматами. Под контролем террористов оставалось около двухсот человек.

Операция по спасению заложников и ликвидации боевиков

Оперативный штаб, организованный в связи с ЧС, занимался разработкой плана по освобождению заложников. Его участники не были готовы к подобному повороту событий. После взрыва представители штаба попробовали наладить с боевиками контакт, ещё раз озвучив просьбу об освобождении заложников. Глава шайки прервал переговоры и разбил средство связи, отдав приказ «отстреливаться до последнего».

В первые полчаса после взрыва на территории школы и возле неё творился страшный хаос. Из здания выбегали окровавленные дети и взрослые, полностью дезориентированные и находящиеся в шоковом состоянии. Спецслужбы пытались проникнуть в школу и остановить поток огня со стороны боевиков. А террористы оказывали ожесточённое сопротивление. За три дня, проведённых в школе, они продумали запасные огневые позиции на случай штурма. Правоохранители, спасатели и местные жители пытались помочь выбравшимся людям уйти с точек обстрела. Боевики скидывали сверху гранаты, что приводило к новым жертвам и мешало спасательной операции. «Скорые» не справлялись с потоком пострадавших, поэтому местные жители сооружали самодельные переноски для тяжелораненых и перевозили их на личном транспорте в ближайшие больницы.

В операции по освобождению заложников и зачистке террористов участвовали бойцы ЦНС ФСБ из спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», гражданские спасатели и сотрудники МЧС и МВД. На это ушло более 10 часов. Учитывая непредвиденные обстоятельства и отсутствие продуманной схемы действий, штурм превратился в городской бой. Ополченцы и сотрудники МЧС окружили здание со всех сторон и вытаскивали детей. Между ними сновали спецназовцы, проникая в здание с трёх направлений. В экстремальной ситуации некоторые члены спецподразделения оказались без бронежилетов, а плохая видимость после взрыва и ожесточенный отпор террористов сказались на числе пострадавших. Три бойца «Альфы» и семь бойцов «Вымпела» погибли при исполнении миссии, четверым из них присвоены звания Героев России. Около 30 спецназовцев получили ранения. Также погибли шесть гражданских спасателей и один сотрудник МВД.

Итоги трагедии в Беслане

Трагедия в Беслане до сих пор ужасает. Жертвами теракта стали 333 человека, из которых 186 — дети от одного года до 17 лет. Та роковая линейка перевернула жизнь не только заложников, но и их близких, а также всех участников рокового события. Многие потеряли родных, некоторые дети стали сиротами.

По делу о нападении террористов на школу в Беслане потерпевшими признали 1 315 человек.

Согласно данным Генпрокуратуры, в бандитской группировке, напавшей на школу, было 32 человека, в числе которых было две смертницы, подорвавшихся до спасательной операции. Во время штурма спецназовцам удалось задержать одного из преступников — Нурпаши Кулаева, остальные были ликвидированы. Судебные разбирательства в отношении боевика начались в мае 2005 года. Куваев обвинялся в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Через год Верховный суд Северной Осетии признал террориста виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил к пожизненному заключению.

Теракт в Беслане называют самым бесчеловечным преступлением, совершенным на территории современной России. 3 сентября стало памятной датой в российском календаре. В этот день россияне вспоминают жертв террористической атаки на Беслан и склоняют головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш народ. День солидарности в борьбе с терроризмом появился в календаре памятных и скорбных дат РФ на основании федерального закона от 21 июля 2005 года.

После трагедии в Северной Осетии каждый год с первого по третье сентября проходят траурные мероприятия, посвящённые памяти погибших при теракте в бесланской школе. В эти несколько дней люди покрывают цветами мемориальный комплекс, открытый на месте разрушенного здания, и кладбище «Город ангелов», где захоронена основная часть погибших заложников. Там же в 2005 году открыли памятник «Древо скорби», а через год воздвигли мемориал бойцам спецназа и спасателям МЧС, которые погибли, спасая захваченных людей. В Беслане траур сдвигает начало учебного года на четвертое сентября.

Где хранится память о жертвах теракта в Беслане?

Во дворе школы, которая осталась в том же виде, как и после трагедии, возвели Храм Бесланских младенцев на пожертвования жителей Осетии и благотворителей из различных регионов страны.

Памятники жертвам Беслана также были установлены во Владикавказе, Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии и во Флоренции в Италии. В 2015 году одна из центральных улиц итальянской коммуны Кампо Сан Мартино была названа Улицей Детей Беслана.

Но главная память о жертвах трагедии таится в наших сердцах. Помним, любим, скорбим…