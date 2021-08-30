Шесть больниц Ленобласти получили современные рентген-аппараты

Оборудование поставлено в отделения Бокситогорской, Всеволожской, Ломоносовской, Рощинской, Сланцевской и Тосненской больниц.

«В этом году уже 10 медицинских учреждений получили новейшие современные рентген-аппараты для обследований любой части тела, а также флюорографы и маммографы. В общей сложности на эти цели направлено 143,1 млн рублей», ― сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Рентген-установки на два и три рабочих места помогают получить высокое качество изображения в цифровом виде. Они имеют удобный интерфейс, что значительно упрощает работу врача-рентгенолога и ускоряет диагностику.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в операционных Ленобласти установили новые аппараты ИВЛ. Современные ИВЛ стоимостью 4,6 млн рублей каждый являются многофункциональным оборудованием с возможностью неинвазивной респираторной поддержки. Также в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в Кузьмолово появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.