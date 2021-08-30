Житель Углово прострелил колонку за то, что ее хозяин слушал музыку слишком громко

По информации ivbg.ru, 29 августа в поселка Углово во Всеволожском районе задержан 27-летний местный житель. Его подозревают в стрельбе во время конфликта из-за слишком громкой музыки.

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По данным следствия, 29 августа около 03:30 в одном из местных кафе у задержанного произошел конфликт с 31-летним мужчиной, который громко слушал музыку через портативную колонку.

Он несколько раз попросил сделать звук тише. Оппонент отказывался. Тогда ныне задержанный выстрелили в колонку из травматического пистолета МР-80. Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».