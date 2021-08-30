На качественное горячее питание российских школьников в федеральном бюджете заложили более 183 миллиардов рублей — с нового учебного года будут кормить свыше 7 миллионов учащихся начальных классов в 38,8 школах России.

В понедельник, 30 августа, Татьяна Голикова рассказала об обеспечении российских школьников питанием и о том, как родители смогут контролировать качество питания детей. На качественное горячее питание российских школьников в федеральном бюджете заложили более 183 миллиардов рублей — с нового учебного года будут кормить свыше 7 миллионов учащихся начальных классов в 38,8 школах России.

Контролировать качество питания продолжать специализированные органы. Также в этом могут участвовать родители. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам школьного питания — 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Горячая линия Минпросвещения ответит на все интересующие вопросы о нормах и правилах предоставления горячего питания детям в школах — +7 800 200 91 85. Об этом рассказали 47channel.