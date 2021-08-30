Роспотребнадзор рассказал, какие санитарные правила будут продолжать действовать в школах до конца 2021 года.

В России близится начало нового учебного года. С 1 сентября за школьные парты отправятся миллионы российских школьников. В связи с этим Роспотребнадзор по Ленобласти напомнил, какие противоэпидемические меры связанные с COVID-19 будут действовать в школах до конца 2021 года.

Обязательные санитарные правила в региональных образовательных учреждениях:

Ежедневная термометрия

Недопущение к урокам людей с признаками респираторных заболеваний

Усиленный дезинфекционный режим

Постоянная уборка помещений

Санация рук

Применение приборов для обеззараживания воздуха

Создание условий для личной гигиены

Персонал пищеблока обязан использовать маски и перчатки

Закрепление за каждым классом отдельного кабинета

Запрет межклассовых мероприятий

При этом учителям разрешат преподавать без масок, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

На линейке дня знаний также будет действовать ряд ограничений — проведение праздника на открытом воздухе (по возможности), длительность не более 30 минут, количество участников в зависимости от зоны («красная» – не более 250 человек на воздухе и 125 в помещениях; в «желтой» – не более 375 на воздухе и 250 в помещениях. В «зеленой» без ограничений). Об этом сообщает ЛенТВ24.