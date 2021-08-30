Ленинградским учителям разрешат проводить уроки без масок

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Роспотребнадзор рассказал, какие санитарные правила будут продолжать действовать в школах до конца 2021 года.

В России близится начало нового учебного года. С 1 сентября за школьные парты отправятся миллионы российских школьников. В связи с этим Роспотребнадзор по Ленобласти напомнил, какие противоэпидемические меры связанные с COVID-19 будут действовать в школах до конца 2021 года.

Обязательные санитарные правила в региональных образовательных учреждениях:

  • Ежедневная термометрия
  • Недопущение к урокам людей с признаками респираторных заболеваний
  • Усиленный дезинфекционный режим
  • Постоянная уборка помещений
  • Санация рук
  • Применение приборов для обеззараживания воздуха
  • Создание условий для личной гигиены
  • Персонал пищеблока обязан использовать маски и перчатки
  • Закрепление за каждым классом отдельного кабинета
  • Запрет межклассовых мероприятий

При этом учителям разрешат преподавать без масок, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

На линейке дня знаний также будет действовать ряд ограничений — проведение праздника на открытом воздухе (по возможности), длительность не более 30 минут, количество участников в зависимости от зоны («красная» – не более 250 человек на воздухе и 125 в помещениях; в «желтой» – не более 375 на воздухе и 250 в помещениях. В «зеленой» без ограничений). Об этом сообщает ЛенТВ24.

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