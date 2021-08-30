Как установило следствие, 40-летний беспечный родитель не имел счетов в банках и был безработным, хотя и являлся полностью здоровым.

В Кингисеппе 40-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за долгов перед своим ребенком в размере более миллиона рублей. Сообщается, что беспечного родителя признали виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Следствие выяснило, что мужчина не имеет счетов в банках и является безработным, не смотря на то, что он полностью здоров. Чтобы заставить мужчину исполнить алиментные обязательства, ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов. Однако он и дальше продолжал накапливать долги перед 13-летней дочерью без весомых на то причин.

В результате разбирательства злостного нарушителя приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок шесть месяцев. Об этом сообщает r47.fssp.gov.ru.