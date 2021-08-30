На Кингисеппском кладбище воры украли металлические могильные плиты

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
На Кингисеппском кладбище воры украли металлические могильные плиты кладбище, Кингисепп, воры
На Кингисеппском кладбище воры украли металлические могильные плиты кладбище, Кингисепп, воры

Неизвестные разворовали несколько могил, сняв с них металлические плиты. 

В понедельник, 30 августа, местные жители Кингисеппа обратили внимание что на городском кладбище завелись воры. Неизвестные разворовали несколько могил, сняв с них металлические плиты.

Об этом стало известно в сообществе «ВКонтакте» «СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП«.

Фото: СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП
Вам будет интересно
На Кингисеппском кладбище воры украли металлические могильные плиты кладбище, Кингисепп, воры
Скелет человека найден рядом с заброшенным лагерем в Киришском районе
По информации ivbg.ru, 28 августа около 14:00 в полицию Киришского района сообщили о человеческих останках в лесу возле заброшенного пионерского лагеря...
30.08.2021 172
Автор