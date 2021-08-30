Неизвестные разворовали несколько могил, сняв с них металлические плиты.
В понедельник, 30 августа, местные жители Кингисеппа обратили внимание что на городском кладбище завелись воры. Неизвестные разворовали несколько могил, сняв с них металлические плиты.
Об этом стало известно в сообществе «ВКонтакте» «СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП«.
Фото: СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП
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