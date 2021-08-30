Неизвестные разворовали несколько могил, сняв с них металлические плиты.

В понедельник, 30 августа, местные жители Кингисеппа обратили внимание что на городском кладбище завелись воры. Неизвестные разворовали несколько могил, сняв с них металлические плиты.

Об этом стало известно в сообществе «ВКонтакте» «СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП«.

Фото: СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП