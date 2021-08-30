Скелет человека найден рядом с заброшенным лагерем в Киришском районе

По информации ivbg.ru, 28 августа около 14:00 в полицию Киришского района сообщили о человеческих останках в лесу возле заброшенного пионерского лагеря «Энергетик».

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Прибывшие на место сотрудники полиции не смогли установить личность и возраст умершего. Погибший был одет в синюю куртку и черные брюки. Изъяты кошелек, зажигалка, катушка ниток и часы-будильник.

Причины и обстоятельства смерти установит экспертиза. По предварительным данным, останкам меньше года.