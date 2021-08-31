Два парня устроили предварительные ласки в одном из дворов Санкт-Петербурга — видео

Молодые люди решили приласкать друг друга средь бела дня.
В телеграм-канале Пингвин появилась видеозапись, на которой парни, спустив штаны, устроили предварительные ласки на Будапештской.
Комментаторы резко осудили молодых людей, ведь для таких действий есть специальные места.
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13.07.2021 4293