Два парня устроили предварительные ласки в одном из дворов Санкт-Петербурга — видео

Молодые люди решили приласкать друг друга средь бела дня.

В телеграм-канале Пингвин появилась видеозапись, на которой парни, спустив штаны, устроили предварительные ласки на Будапештской.

Комментаторы резко осудили молодых людей, ведь для таких действий есть специальные места.