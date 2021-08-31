В Санкт-Петербурге обновили набережную реки Смоленки

Васильевский остров стал еще краше.

Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации администрации Санкт-Петербурга, набережная реки Смоленки была полностью обновлена.

Если раньше здесь негде было присесть, то теперь лавочки стоят каждые 15 метров.

Однако местные жители отметили, что на набережной не хватает урн, а плитка лежит неровно.