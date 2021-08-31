В Санкт-Петербурге обновили набережную реки Смоленки

Васильевский остров стал еще краше.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
По информации администрации Санкт-Петербурга, набережная реки Смоленки была полностью обновлена.
Если раньше здесь негде было присесть, то теперь лавочки стоят каждые 15 метров.
Однако местные жители отметили, что на набережной не хватает урн, а плитка лежит неровно.
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19.08.2021 627