Петербургским учителям выплатят по 10 тысяч рублей

Такое распоряжение в ближайшее время даст губернатор Санкт-Петербурга.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, такой бонус с началу учебного года получат все учителя Северной столицы.
Помимо учителей выплату получат воспитатели, психологи, педагоги дополнительного образования, преподаватели спортивных и музыкальных школ.
Также сверху обещанного еще 5 тысяч рублей получат в этом году классные руководители школ и колледжей.
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30.08.2021 114