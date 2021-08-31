Петербургским учителям выплатят по 10 тысяч рублей

Такое распоряжение в ближайшее время даст губернатор Санкт-Петербурга.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, такой бонус с началу учебного года получат все учителя Северной столицы.

Помимо учителей выплату получат воспитатели, психологи, педагоги дополнительного образования, преподаватели спортивных и музыкальных школ.

Также сверху обещанного еще 5 тысяч рублей получат в этом году классные руководители школ и колледжей.