В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото

В Ленобласти ночью 30 августа вновь наблюдали северное сияние.
Источник: instagram.com/elizzbad
Источник: instagram.com/elizzbad
Источник: instagram.com/elizzbad
Источник: instagram.com/elizzbad
Источник: instagram.com/elizzbad
Источник: instagram.com/elizzbad
Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером во Приозерском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
Источник: instagram.com/chatoyment
Источник: instagram.com/chatoyment
Источник: instagram.com/chatoyment
Источник: instagram.com/chatoyment
Источник: instagram.com/chatoyment
Источник: instagram.com/chatoyment
Источник: instagram.com/chatoyment
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