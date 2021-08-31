В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото

В Ленобласти ночью 30 августа вновь наблюдали северное сияние.

Источник: instagram.com/elizzbad Источник: instagram.com/elizzbad Источник: instagram.com/elizzbad Источник: instagram.com/elizzbad Источник: instagram.com/elizzbad Источник: instagram.com/elizzbad

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером во Приозерском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

Источник: instagram.com/chatoyment Источник: instagram.com/chatoyment Источник: instagram.com/chatoyment Источник: instagram.com/chatoyment Источник: instagram.com/chatoyment Источник: instagram.com/chatoyment Источник: instagram.com/chatoyment