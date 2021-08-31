В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото

Автор: Александр Селиванов
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В Ленобласти ночью 30 августа вновь наблюдали северное сияние.

В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/elizzbad
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/elizzbad
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/elizzbad
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/elizzbad
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/elizzbad
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/elizzbad

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером во Приозерском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/chatoyment
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/chatoyment
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/chatoyment
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/chatoyment
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/chatoyment
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/chatoyment
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Поселок Пятиречье, погода, Ленобласть, Ладожское озероИсточник: instagram.com/chatoyment
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