«Аэрофлот» с 1 сентября повысит зарплаты бортпроводникам

Компания «Аэрофлот» с 1 сентября увеличит зарплаты своим бортпроводникам. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Михаил Полубояринов.

«Аэрофлот» с 1 сентября поднимет ставки для бортпроводников. Почасовая ставка с увеличением налета позволит рядовому бортпроводнику получать от 100 до 150 тыс. руб. в месяц в зависимости от фактического налета. В компании считают, что это хорошие условия, «верхняя граница рынка».

В компании добавили, что также работают над повышением зарплат пилотов. Сейчас командир воздушного судна в среднем получает около 350 тыс. руб. в месяц. «Интерфакс» сообщает, что до пандемии зарплаты КВС составляли до 650 тыс. руб. в месяц.

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Перевозчик связывает произошедшее ранее снижение зарплат с общим кризисом в отрасли, с вынужденным простоем.