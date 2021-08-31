Ростуризм продлил программу туристического кэшбека в стране на две недели. Теперь вернуть часть потраченных денег на путешествия россияне смогут до середины сентября.

«Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», — сообщается в ведомстве.

Отметим, что за 2021 год по этой программе россияне потратились на сумму более 32 млрд рублей, а возвращено в виде кешбека порядка 6 млрд рублей.