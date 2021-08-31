В Ленобласти ищут массовку для съемок фильма

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленинградской области режиссер Алексей Герман-младший снимет военную картину  «Воздух». Ленинградцев приглашают поучаствовать в съемках проекта в качестве массовки.

Как сообщается в группе «Вконтакте», где проводится кастинг, женщины исполнят роль деревенских женщин и, соответственно, должны быть типажными, с ярко выраженными чертами лица. За несколько дней поисков в соответствующих обсуждениях уже собралось почти 500 заявок.

Также для съемок ищут мужчин, которые снимутся в качестве советских солдат. На эти роли уже подано порядка 300 заявок.

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31.08.2021 83
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