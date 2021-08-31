Зеленый арт-объект с высаженными бархатцами украсил две школы в Сланцах — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Сланцевского муниципального района
Фото: администрация Сланцевского муниципального района

Элегантные фигуры джентльмена с тростью и дамы с зонтом, покрытые травой, установили возле красочного цветника с бархатцами.

В Сланцах завершается благоустройство на улице Ленина возле музыкальной и художественной школ. Недавно мы рассказывали о том, как на общественной территории появился разноцветный световой фонтан. В этот раз подрядчик смог удивить уникальным арт-объектом, полностью покрытым травой.

Элегантные фигуры джентльмена с тростью и дамы с зонтом установили возле красочного цветника с бархатцами. Отмечается, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство близится к завершению.

Подрядчик ИП Прохоров И.П. выполнил ландшафтное выравнивание территории, уложил тротуарную плитку, вывел дополнительное освещение, установил светящиеся цветники и скамейки, а также светящийся фонтан, поставил урны. Об этом сообщает администрация Сланцевского района.

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25.08.2021 261
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