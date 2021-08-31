Новые «Кванториумы» и центр для одаренных детей начнут работать в Ленобласти уже 1 сентября

98 новых образовательных объектов на территории всей Ленобласти откроются уже 1 сентября.

Новые научные и учебные центры, в том числе два «Кванториума» и 24 «Точки Роста» открываются в День знаний в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Также 1 сентября начнет работу «IT-куб», центр по работе с одаренными детьми, 14 спортивных залов и 18 удаленных площадок, которые расположены в каждом из муниципальных районов. Помимо прочего, откроется центр непрерывного повышения квалификации для учителей.

Всего работу начнут 98 объектов образования.