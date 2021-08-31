В Петербурге девочка ранила полицейского, который пытался ее спасти

Полицейский получил ножевое ранение область шеи, спасая девочку-подростка от падения с высоты.
Об этом сообщает портал Фонтанка во вторник, 31 августа со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию Выборгского района поступило заявление от органов опеки, которые просили помочь доставить 13-летнюю девочку-подростка в интернат из квартиры на улице Композиторов. Это было необходимо так как мама девочки скончалась.
Увидев в квартире сотрудников опеки и полицейских, девочка попыталась выпрыгнуть в окно с высоты третьего этажа, однако сотрудник полиции бросился ей на помощь и успел схватить ребёнка за ноги. После того, как он затащил школьницу обратно, она схватила нож и полоснула им полицейского в области горла.
Сейчас с девочкой работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому полицейскому оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.