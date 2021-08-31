В Петербурге девочка ранила полицейского, который пытался ее спасти

В полицию Выборгского района поступило заявление от органов опеки, которые просили помочь доставить 13-летнюю девочку-подростка в интернат из квартиры на улице Композиторов. Это было необходимо так как мама девочки скончалась.

Увидев в квартире сотрудников опеки и полицейских, девочка попыталась выпрыгнуть в окно с высоты третьего этажа, однако сотрудник полиции бросился ей на помощь и успел схватить ребёнка за ноги. После того, как он затащил школьницу обратно, она схватила нож и полоснула им полицейского в области горла.