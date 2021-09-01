Человеческие кости нашли в колодце у платформы «Ковалево»

По информации ivbg.ru, останки заметили рядом с железнодорожными путями во Всеволожском районе Ленинградской области.

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В полицию Всеволожского района 31 августа обратились рабочие, занимающиеся строительством возле железнодорожных путей платформы «Ковалево».

На дне колодца они нашли человеческие кости. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.