Человеческие кости нашли в колодце у платформы «Ковалево»

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, останки заметили рядом с железнодорожными путями во Всеволожском районе Ленинградской области.

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25.08.2021 379

В полицию Всеволожского района 31 августа обратились рабочие, занимающиеся строительством возле железнодорожных путей платформы «Ковалево».

На дне колодца они нашли человеческие кости. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

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