Благодаря облегчению санитарно-эпидемиологических ограничений в музее открывают два маршрута — с Иорданской и Церковной лестниц.

С 1 сентября Государственный Эрмитаж вновь расширяет границы маршрутов посещения Главного музейного комплекса. Благодаря облегчению санитарно-эпидемиологических ограничений в музее открывают два маршрута — с Иорданской и Церковной лестниц. Таким образом посетители смогут исследовать музей практически без границ, главным остается только правило соблюдения намеченного маршрута.

Об этом сообщает hermitagemuseum.org.