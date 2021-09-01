Благодаря облегчению санитарно-эпидемиологических ограничений в музее открывают два маршрута — с Иорданской и Церковной лестниц.
С 1 сентября Государственный Эрмитаж вновь расширяет границы маршрутов посещения Главного музейного комплекса. Благодаря облегчению санитарно-эпидемиологических ограничений в музее открывают два маршрута — с Иорданской и Церковной лестниц. Таким образом посетители смогут исследовать музей практически без границ, главным остается только правило соблюдения намеченного маршрута.
Об этом сообщает hermitagemuseum.org.
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07.07.2021 327