Залы Эрмитажа вновь доступны для посещения после смягчения COVID-ограничений

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pexels

Благодаря облегчению санитарно-эпидемиологических ограничений в музее открывают два маршрута — с Иорданской и Церковной лестниц. 

С 1 сентября Государственный Эрмитаж вновь расширяет границы маршрутов посещения Главного музейного комплекса. Благодаря облегчению санитарно-эпидемиологических ограничений в музее открывают два маршрута — с Иорданской и Церковной лестниц. Таким образом посетители смогут исследовать музей практически без границ, главным остается только правило соблюдения намеченного маршрута.

Об этом сообщает hermitagemuseum.org.

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07.07.2021 327
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