Новый знак будет информировать о видеоконтроле на трассе. Он заменит прежние таблички фотовидеофиксации, которые устанавливались у каждой камеры.
В ГИБДД рассказали о вводе с 1 сентября нового дорожного знака, который заменит прежний знак фотовидеофиксации. Он будет информировать о контроле на трассе в целом. Нужда в новом знаке появилась с увеличением количества фотовидеофиксации на дорогах. Ранее перед каждой камерой стоял такой знак.
Знак может стоять в начале населенного пункта и это будет значить что контроль будет осуществляться на всей его территории. Для исполнения новый правил дорожного движения, в Москве уберут около 700 устаревших табличек. Об этом сообщают РИА Новости.
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