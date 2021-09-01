Новый знак будет информировать о видеоконтроле на трассе. Он заменит прежние таблички фотовидеофиксации, которые устанавливались у каждой камеры.

В ГИБДД рассказали о вводе с 1 сентября нового дорожного знака, который заменит прежний знак фотовидеофиксации. Он будет информировать о контроле на трассе в целом. Нужда в новом знаке появилась с увеличением количества фотовидеофиксации на дорогах. Ранее перед каждой камерой стоял такой знак.

Знак может стоять в начале населенного пункта и это будет значить что контроль будет осуществляться на всей его территории. Для исполнения новый правил дорожного движения, в Москве уберут около 700 устаревших табличек. Об этом сообщают РИА Новости.