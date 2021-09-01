Стали известны итоги фестиваля «Окно в Европу», прошедшего в Выборге

В Выборге закончился кинофестиваль «Окно в Европу», где показали более ста отечественных фильмов. Торжественная церемония закрытия состоялась 1 сентября.

Так, лучшим игровым фильмом стала картина «Продление жизни» Дмитрия Фальковича. Лента рассказывает о судьбе богатого русского эмигранта, который борется с неизлечимой болезнью.

В конкурсе анимационного кино победила работа «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского. Лучшим неигровым фильмом оказалась картина «Спецы» Анны Драницыной. Документальная работа повествует о Саше — воспитателе школы для трудных подростков. Некоторые ребята после закрытия учреждения по сути оказались на улице.

Первое место в конкурсе «Выборгский счет», лауреаты которого определялись путем голосования зрителей в специальном приложении, занял фильм «Асфальтовое солнце» режиссера Ильи Хотиненко. Работа рассказывает о жизни советского подростка, который пытается спрятаться от проблем в семье за катанием на скейтборде.

Напомним, фестиваль проходил в Выборге с 27 августа. За шесть дней его работы зрители увидели более 100 отечественных фильмов.