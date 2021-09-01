Почти 300 кг санкционки изъяли таможенники на одном из рынков Петербурга

В нескольких торговых точках Полюстровского рынка в Петербурге таможенники нашли сыры и колбасы, запрещенные для реализации. Товар был изъят.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Об этом сообщает на сайте Северо-Западного таможенного управления. В ходе осмотра правоохранители выявили факты незаконного хранения и реализации продуктов питания.

В результате мероприятий в трех торговых точках обнаружены 273 килограмма санкционной продукции. Сыры, масло и мясная продукция, произведенные во Франции, Финляндии, Италии, Испании и других странах Евросоюза не имели разрешительных документов и не проходили надлежащую сертификацию.

Товар изъят должностными лицами Россельхознадзора. Вероятно, изъятая продукция будет уничтожена.