Почти 300 кг санкционки изъяли таможенники на одном из рынков Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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В нескольких торговых точках Полюстровского рынка в Петербурге таможенники нашли сыры и колбасы, запрещенные для реализации. Товар был изъят.

Почти 300 кг санкционки изъяли таможенники на одном из рынков Петербурга таможня, санкционка, ПетербургФото: Северо-Западное таможенное управление
Почти 300 кг санкционки изъяли таможенники на одном из рынков Петербурга таможня, санкционка, ПетербургФото: Северо-Западное таможенное управление
Почти 300 кг санкционки изъяли таможенники на одном из рынков Петербурга таможня, санкционка, ПетербургФото: Северо-Западное таможенное управление

Об этом сообщает на сайте Северо-Западного таможенного управления. В ходе осмотра правоохранители выявили факты незаконного хранения и реализации продуктов питания.

В результате мероприятий в трех торговых точках обнаружены 273 килограмма санкционной продукции. Сыры, масло и мясная продукция, произведенные во Франции, Финляндии, Италии, Испании и других странах Евросоюза не имели разрешительных документов и не проходили надлежащую сертификацию.

Товар изъят должностными лицами Россельхознадзора. Вероятно, изъятая продукция будет уничтожена.

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26.08.2021 392
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