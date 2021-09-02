Россия в первом матче под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией

Российские футболисты сборной не смогли одержать победу в матче с Хорватией, но у них появилось стратегическое преимущество в отборочной группе благодаря результату 0:0.

Ни российские, ни хорватские футболисты не смогли забить ни одного гола в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года на стадионе Лужники в Москве. Несмотря на это, у спортсменов из РФ появилось преимущество в отборочной группе.

Таким образом, Хорватия остается в таблице на первом месте, Россия на втором, Словакия на третьем, а четвертое и пятое у Словении и Мальты соответственно. Замкнул список Кипр. С последним российская сборная на выезде встретится 4 сентября, а Хорватия сыграет против Словакии.

Отметим, этот матч был дебютным для футболистов сборной России под руководством Валерия Карпина, сменившего на этом посту Станислава Черчесова. Дебютной игра в национальной команде также стала для нападающего Динамо Арсена Захаряна и защитника Рубина Ильи Самошникова.