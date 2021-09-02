В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото

Автор: Александр Селиванов
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В Ленобласти ночью 1 сентября вновь наблюдали северное сияние.

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В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото фотографии, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Приозерский район, погода, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото фотографии, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Приозерский район, погода, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото фотографии, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Приозерский район, погода, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото фотографии, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Приозерский район, погода, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото фотографии, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Приозерский район, погода, ЛенобластьИсточник: instagram.com/_topotkotov
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото фотографии, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Приозерский район, погода, ЛенобластьИсточник: instagram.com/belka5908
В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото фотографии, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, Приозерский район, погода, ЛенобластьИсточник: instagram.com/belka5908

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером в Приозерском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

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01.09.2021 125
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