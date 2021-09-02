В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото

В Ленобласти ночью 1 сентября вновь наблюдали северное сияние.

Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/_topotkotov Источник: instagram.com/belka5908 Источник: instagram.com/belka5908

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером в Приозерском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.