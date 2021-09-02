Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году превысит полмиллиона рублей

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в будущем году сумма материнского капитала, выплачиваемого при рождении первого ребенка, составит более 500 тыс. рублей, при рождении второго — 650 тыс. рублей.

— Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка. Если на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 161 772 рублей, — сказал министр.

Заявление Котякова прозвучало на полях Восточного международного форума, который проходит со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости».