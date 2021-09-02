Петербургский общественный транспорт перешел в усиленный режим работы

Такая мера связана с увеличением пассажиропотока.

По информации администрации города, в связи с ростом пассажиропотока на самых востребованных маршрутах увеличено число автобусов, трамваев и троллейбусов.

Отмечается, что жители и гости города теперь будут меньше ждать на остановках.

Также, в связи с жалобами жителей Приморского района, вчера был открыт новый маршрут автобуса — №120 ст. м. «Беговая» — Юнтолово.