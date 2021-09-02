Петербургский общественный транспорт перешел в усиленный режим работы

Такая мера связана с увеличением пассажиропотока.
По информации администрации города, в связи с ростом пассажиропотока на самых востребованных маршрутах увеличено число автобусов, трамваев и троллейбусов.
Отмечается, что жители и гости города теперь будут меньше ждать на остановках.
Также, в связи с жалобами жителей Приморского района, вчера был открыт новый маршрут автобуса — №120 ст. м. «Беговая» — Юнтолово.
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29.08.2021 257