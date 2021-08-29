Конфликт с кондуктором автобуса закончился стрельбой и массовой дракой в Петербурге – видео

По информации ivbg.ru, четверо молодых людей вступили в конфликт с кондуктором в автобусе № 27 на остановке «Поликлиника № 6» на углу улицы Передовиков и проспекта Энтузиастов в Санкт-Петербурге.

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Один из парней применил газовый пистолет «Добрыня», другие пустили в ход кулаки. В результате драки пострадали кондуктор, и двое пассажиров – парень и девушка. Полиции удалось задержать троих агрессоров в возрасте 20, 19 и 16 лет.

Четвертый скрылся. Его разыскивают. Установлено, что несовершеннолетний в 2020 году совершил две кражи и грабеж, но находится под подпиской о невыезде. Агрессорам грозит уголовное дело.

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