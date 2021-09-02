Александр Новак заявил об отсутствии риска повышения цен на бензин в России

По мнению вице-премьера наоборот, наблюдается тенденция к восстановлению рынка.

В России отсутствуют риски роста цен на бензин осенью. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что рынок будет только восстанавливаться.

Чиновник заявил, что Россия почти до нуля снизила экспорт топлива, хотя полный запрет не вводился.

— Договорились с компанией «Сургутнефтегаз», основным экспортером. Они весь бензин поставляют на внутренний рынок, — отметил вице-премьер.

По словам чиновника, именно эти меры дали возможность частично подкорректировать стоимость бензина.

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