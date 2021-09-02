Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбеку на зимний сезон

Программа кешбэка в 2022 году не будет включать летний период и начало осени.

Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кэшбеку на зимний сезон. В этот период будут продавать туры, которые будут реализованы с 15 января по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

— Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января, — сказала руководитель ведомства.

Позже будут продавать туры на период с 1 октября 2022 года. При этом программа кешбэка в 2022 году не будет включать летний период и начало осени — с июня по сентябрь. По словам главы Ростуризма, высокий летний сезон не нуждается в дополнительной стимуляции спроса.