Губернатор Ленинградской области посетил детские дошкольные учреждения во время своей рабочей поездки по Всеволожскому району

«Ленинградская область планомерно работает над сокращением очереди в детские сады. Мы каждый год вводим новые современные объекты для дошколят. Сегодня посмотрел два детских сада ― хорошие, просторные, светлые группы, вся инфраструктура для развивающих занятий. За такие детские сады ― не стыдно», ― прокомментировал глава региона.

Детский сад в Буграх является филиалом детского сада комбинированного вида №35 и рассчитан на 80 малышей и полностью укомплектован. В Мурино детский сад рассчитан на 100 мест и является дошкольным отделением Муринского центра образования №2.

Как уже ранее писал ivbg.ru, что глава Ленобласти находится сегодня, 2 сентября, с рабочим визитом во Всеволожском районе, где уже посетил «IT-куб» в Буграх.