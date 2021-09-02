Губернатор Ленинградской области посетил детские дошкольные учреждения во время своей рабочей поездки по Всеволожскому району
Детский сад в Буграх является филиалом детского сада комбинированного вида №35 и рассчитан на 80 малышей и полностью укомплектован. В Мурино детский сад рассчитан на 100 мест и является дошкольным отделением Муринского центра образования №2.
Как уже ранее писал ivbg.ru, что глава Ленобласти находится сегодня, 2 сентября, с рабочим визитом во Всеволожском районе, где уже посетил «IT-куб» в Буграх.
Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленинградской области», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.