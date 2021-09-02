«IT-куб» открылся в Бугровской школе №3

С работой центра во время рабочей поездки по Всеволожскому району познакомился губернатор Ленинградской области

«Образование сегодня не стоит на месте и полностью отвечает потребностям времени. В наших школах появляются такие классные, инновационные центры, где детям интересно и где они получают навыки востребованных специальностей», ― поделился впечатлениями Александр Дрозденко.

Губернатор даже примерил VR-шлем и попробовал сориентироваться в виртуальной реальности.

Воспитанников центра 7-18 лет обучат программированию на Python и Java, разработке VR/AR-приложений, а также навыкам системного администрирования и работе с базами данных.

Отметим, что в Ленобласти в к новому учебному году также заработала два Кванториума в Выборге и Кингисеппе. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.