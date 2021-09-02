Ленинградская область стала лидером цифровизации сельского хозяйства

Сегодня, 2 августа, во Всеволожском районе прошла XVIII традиционная региональная выставка племенных животных «Белые ночи»

«Ленобласть — лидер в племенном деле России, это передовой регион по информатизации животноводства, сбору, учёту и анализу данных, что является одним из важнейших составляющих успеха в племенной работе», — отметил заслуги региона по внедрению современных цифровых технологий в племенной работе отметил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов.

В Ленобласти за долгие годы селекции выведены высокопродуктивные типы коров «Ленинградский» и «Новоладожский», производящие больше всего в России молока.

Напомним, что по итогам 2020 года удои в регионе достигли 9156 кг на фуражную корову, что более чем на 40% превышает среднестатистический показатель по РФ. Как сообщили на заседании союза ЛЕНОБЛМОЛОКО, росту показателей отрасли способствует господдержка молочного животноводства. Общая сумма субсидии на повышение молочной продуктивности и племенное дело в 2021 году составила 1,5 млрд рублей.

Победительницей выставки в этом году среди черно-пестрой голштинской породы стала корова Азотна из Волосовского района, среди айрширской корова Трансляция из Киришского района. Победители представляют Ленобласть на 13 всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве.

Напомним, что завтра, 3 сентября, на выставке АГРОРУСЬ пройдет День Ленинградской области. В выставке-ярмарке примут участие более 300 ленинградских производителей сельхозпродукции. Также на площадках Экспофорума будут работать фермерский и рыбный рынки и город мастеров.