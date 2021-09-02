Корреспондент Наталья Мамаева хочет передать истории о людях, которые поддерживают, изучают и охраняют естественную природную гармонию, оттолкнуться от личной истории человека и «в боевых условиях» создать уникальный продукт.

В Санкт-Петербурге состоялись первые съемки уникальной рубрики о Нижне-Свирском заповеднике — «Интервью с сотрудником заповедника». Корреспондент Наталья Мамаева хочет передать истории о людях, которые поддерживают, изучают и охраняют естественную природную гармонию, оттолкнуться от личной истории человека и «в боевых условиях» создать уникальный продукт.

Начальник отдела экологического просвещения Анна Уфимцева стала первым героем экспериментальный сюжета Натальи Мамаевой.

«Обычно нужно рассказывать о заповеднике как об организации, отвечать на определённые формальные вопросы. Наталья строит диалог иным способом, она отталкивается от личной истории человека и пробует через призму этого взгляда ответить — для себя и для зрителей? — на вопрос, кто работает в заповеднике, зачем и почему он это делает. Как не совсем творческий человек я пока не вижу чётко, к какому конечному результату приведёт наше сотрудничество, но надеюсь, что он, в любом случае, найдёт своих заинтересованных слушателей.» — Анна Уфимцева, начальник отдела экологического просвещения

Следующая съемка запланирована на территории заповедника. Об этом сообщает Нижне-Свирский государственный заповедник.