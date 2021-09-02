Корреспондент Наталья Мамаева хочет передать истории о людях, которые поддерживают, изучают и охраняют естественную природную гармонию, оттолкнуться от личной истории человека и «в боевых условиях» создать уникальный продукт.
В Санкт-Петербурге состоялись первые съемки уникальной рубрики о Нижне-Свирском заповеднике — «Интервью с сотрудником заповедника». Корреспондент Наталья Мамаева хочет передать истории о людях, которые поддерживают, изучают и охраняют естественную природную гармонию, оттолкнуться от личной истории человека и «в боевых условиях» создать уникальный продукт.
Начальник отдела экологического просвещения Анна Уфимцева стала первым героем экспериментальный сюжета Натальи Мамаевой.
Следующая съемка запланирована на территории заповедника. Об этом сообщает Нижне-Свирский государственный заповедник.