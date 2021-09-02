Фото: на Красносельском шоссе водитель устроил погром на дороге

Водитель проехал по встречной полосе порядка 100 метров при оживленном встречном движении, врезался в дорожный знак, а после прокопал несколько метров асфальта.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Кадрами с места погрома поделились в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 2 сентярбря.

Как отметил очевидец событий, белая иномарка неоднократно выезжала на встречную полосу на Красносельском шоссе у Колобановской улицы, а встречные водители пытались уйти от столкновения. В итоге виновник ДТП осмелел настолько, что выехал на встречную полосу и двигался по ней порядка 100 метров.

«Перед самой аварией он встал на светофоре в Горелово и после старта резко взял влево, свалил столб на встречные машины. Удар был сильный, машину подняло почти вертикально.Открылась подушка безопасности.Но водитель сразу вылез без видимых повреждений», — рассказал очевидец.

Причину такого поведения на дороге теперь будут устанавливать правоохранители.