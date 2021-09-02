Выборгские таможенники изъяли раритетные медали у финна. Один из орденов оценили в 195 тысяч рублей

Старинные медали, значки и шевроны гражданин Финляндии пытался провезти в Россию через пункт пропуска «Брусничное» в Выборгском районе. При досмотре ценные знаки отличия у него были изъяты.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Об этом в четверг, 2 сентября сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

В ходе таможенного осмотра у пассажира микроавтобуса нашли незадекларированные предметы, о которых их владелец таможенникам ничего не сообщил. В итоге выяснилось, что иностранец перевозит 9 старинных значков, 6 медалей, 2 шеврона и 1 старинную пуговицу.

Как объяснил финн, раритетные знаки отличия принадлежат его другу, который попросил передать их своему товарищу в Санкт-Петербурге.

«…По предварительной оценке, стоимость креста «За победу при Прейсиш-Эйлау» на аукционе составляет порядка 46 тысяч рублей, а цена жетона Николаевского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге – порядка 195 тысяч рублей, – комментирует начальник таможенного поста МАПП Брусничное Александр Ткаченко.

Остальные медали, значки и жетоны были отправлены на экспертизу, чтобы установить их рыночную стоимость, а в отношении гражданина Финляндии возбуждено дело об административном правонарушении.