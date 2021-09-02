В Ленобласти за езду без прав мужчина получил 15 суток ареста

Водителя, управляющего машиной без водительского удостоверения, отправили под арест на 15 суток. Ответить по закону также придется и компании, на машине которой мужчина ездил.

Об этом сообщает портал 47channel в четверг, 2 сентября. Нарушение было обнаружено сотрудниками межведомственной транспортной комиссии Ленобласти.

«В отношении компании-перевозчика ведётся производство по делу в Ленинградском УФАС в части недобросовестной конкуренции при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом», — сообщает Комитет по транспорту.

На данный момент две машины компании-перевозчика арестованы и помещены на спецстоянку.