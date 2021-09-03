Будь осторожен! В Санкт-Петербурге у школы был замечен мастурбирующий мужчина — видео

Автор: Александр Селиванов
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Мужчина стоял возле школы и его могли заметить дети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По информации телеграм-канала Пингвин, на Рабфаковской улице возле 337 школы стоял мужчина и мастурбировал в кустах.

Неизвестно, кто стал целью мужчины, но его близкое нахождение к школе мягко говоря настораживает.

Увидев, что его снимают, неадекват решил поскорее скрыться.

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31.08.2021 640
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