Будь осторожен! В Санкт-Петербурге у школы был замечен мастурбирующий мужчина — видео

Мужчина стоял возле школы и его могли заметить дети.

По информации телеграм-канала Пингвин, на Рабфаковской улице возле 337 школы стоял мужчина и мастурбировал в кустах.

Неизвестно, кто стал целью мужчины, но его близкое нахождение к школе мягко говоря настораживает.

Увидев, что его снимают, неадекват решил поскорее скрыться.