Будь осторожен! В Санкт-Петербурге у школы был замечен мастурбирующий мужчина — видео

Мужчина стоял возле школы и его могли заметить дети.
По информации телеграм-канала Пингвин, на Рабфаковской улице возле 337 школы стоял мужчина и мастурбировал в кустах.
Неизвестно, кто стал целью мужчины, но его близкое нахождение к школе мягко говоря настораживает.
Увидев, что его снимают, неадекват решил поскорее скрыться.
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31.08.2021 640