«Нива» сгорела вместе с хозяином в Лосево

По информации ivbg.ru, 2 сентября около 12:00 в полицию Выборгского района сообщили о том, что на улице Новой в деревне Лосево горит автомобиль «Нива».

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На заднем сидении автомобиля обнаружили тело 26-летнего его хозяина, жившего в Светогорске. По словам последнего видевшего его в живых жителя Лосево, 2 сентября около 09:00 они вместе выпивали алкоголь в этой «Ниве».

Около 11:00 ныне умерший отвез его домой и уехал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.