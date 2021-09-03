Росавиация с 10 сентября увеличит количество полетов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Автор: Александр Селиванов
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Вместе с тем, с 10 сентября 2021 года будет увеличено число регулярных авиарейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию.

Россия продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября. Об этом сообщили в Росавиации.

Оперштаб принял решение с учетом непростой эпидемобстановки в Танзании продлить до 1 октября нынешнего года включительно действующие ограничения по авиасообщению, сказано в сообщении.

— В соответствии с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения нового ковида на территории России, с 10 сентября 2021 года будет увеличено число регулярных авиарейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию, — сказано в сообщении.
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02.09.2021 147
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