В деле о гибели сотрудника аттракциона на «Диво-острове» нашлись виновные

Правоохранители считают виновной в несчастном случае двадцатилетнюю сотрудницу парка развлечений. Именно она привела в действие аттракцион, приведший к трагедии. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности.

В пятницу, 3 сентября, прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение, сообщает Мегаполис.

Девушке инкриминируется «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствие установило, что 6 июня этого года обвиняемая запустила аттракцион «Бустер» в тот момент, когда в зоне его работы находился 22-летний сотрудник.

На данный момент уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения.

О несчастном случае мы писали ранее. Вращающаяся часть «Бустера» разбила голову сотруднику парка. Впоследствии молодой человек умер в больнице.