Фото: в Выборге начался мотофестиваль Baltic rally

Торжественная церемония открытия состоялась на Рыночной площади, где организаторы подготовили несколько площадок. Программа мероприятия рассчитана на три дня.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

Открыл фестиваль губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поприветствовав участников и отметив широкую развлекательную программу мероприятия:

«Всех приветствую на первом областном фестивале Baltic rally в прекрасном старом городе Выборге. Никакая погода нас не пугает, главное, чтобы друзья были рядом. Участников ждет насыщенная программа: организаторы подготовили для байкеров более 40 видов мероприятий. С праздником вас!».

Также первый день масштабного события посетил глава Выборгского района Валерий Савинов, также поприветствовав гостей международного мотофестиваля Baltic rally.

«Добро пожаловать в город Выборг, город воинской славы. От всей души желаю вам самых ярких впечатлений, чтобы этот фестиваль запомнился и стал традиционным. С праздником, от всей души», — отметил он.

Программа мероприятия продлится с 3 по 5 сентября. Мотофестиваль объединит лучших представителей мотодвижения и множество мотоклубов.